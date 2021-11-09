{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дела о коррупции составили десятую часть от переданных в суды в 2021 году

Председатель СК Александр Бастрыкин отметил тенденции повышения оперативности и качества предварительного следствия

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ за девять месяцев этого года направили в суды свыше 70 тыс. уголовных дел, каждое десятое из них - о коррупции. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель СК отметил тенденции повышения оперативности и качества предварительного следствия. Следователями направлено в суд 70 693 уголовных дела в отношении 77 132 обвиняемых. Расследовано 2 123 преступления, совершенных организованными группами и преступными сообществами. В суды передано 7 405 дел о коррупции. Привлечено к уголовной ответственности более 700 лиц, обладающих особым правовым статусом", - сообщили в СК.

Кроме того, в этом году в ходе предварительного следствия потерпевшим и государству возмещено 53,9 млрд рублей, также наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых стоимостью 62,2 млрд рублей.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ревакцинируется от коронавируса в декабре
Глава региона в первый раз прошел вакцинацию в мае этого года
Читать полностью