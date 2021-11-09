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В Сочи продлили время работы кабинетов вакцинации из-за закрытого пункта в ТЦ

Ближайшие к торговому центру пункты будут работать до 19:00

СОЧИ, 9 ноября. /ТАСС/. Время работы пунктов вакцинации от коронавируса, расположенных около торгового центра (ТЦ) "Море Молл", продлили на час из-за того, что кабинет в торговом центре временно закрыли. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

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Один из самых крупных пунктов вакцинации Сочи, расположенный в "Море Молл", временно закрыли из-за запрета на посещение торговых центров без QR-кода. Краевой Минздрав сообщал ТАСС, что администрация торгового центра ищет помещение, где можно оборудовать отдельный вход для желающих привиться.

"Пункт вакцинации в ТЦ "Море Молл" временно приостановил работу до 14 ноября в связи с действующими ограничениями на вход в торговые центры по QR-кодам. Время работы ближайших пунктов вакцинации продлено до 19:00", - сказал собеседник агентства.

В Сочи сохраняются активные темпы вакцинации, ежедневно прививку делают более 1 200 человек. В городе развернуты почти 30 пунктов вакцинации, а средства размещения организовывают трансфер для гостей, которые планируют сделать прививку.

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РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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