Апелляционный суд Амстердама ждет действий с российской стороны по делу ЮКОСа

ГААГА, 9 ноября. /ТАСС/. Российская сторона должна инициировать судебный процесс в апелляционном суде Амстердама по делу ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры компании добиваются от России выплаты более $50 млрд. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель суда Мелисса Зейлстра.

Ранее Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, и постановил пересмотреть дело в апелляционном суде Амстердама.

"Обычно выигравшая сторона инициирует судебный процесс, - отметила Зейлстра. - Для этого нет официальных временных рамок, однако, как правило, это происходит в течение 12 месяцев. После этого дело будет передано на рассмотрение коллегии из трех судей". "Стороны получат возможность представить по одному письменному заявлению, - продолжила она. - При этом действуют временные ограничения (обычно шесть недель, однако суд может дать дополнительное время). Затем стороны могут запросить проведение заключительных прений. Вслед за этим апелляционный суд может вынести промежуточное или окончательное решение".

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года было объявлено, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

Верховный суд отменил решение апелляционного суда Гааги, удовлетворив кассационную жалобу РФ по одному пункту, заключающемуся в том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Теперь апелляционный суд Амстердама должен пересмотреть решение, касающееся именно этого пункта. Апелляционные жалобы по другим пунктам, в том числе касающимся толкования положений Договора к Энергетической хартии, были отклонены, а решения по ним признаны окончательным.