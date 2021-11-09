Instagram введет платные подписки на эксклюзивный контент стоимостью 99 рублей

ТАСС, 9 ноября. Стоимость платных подписок в социальной сети Instagram для пользователей из РФ составит 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные на странице приложения в магазине AppStore в разделе "Встроенные покупки", однако сама функция в Instagram пока не появилась.

Как сообщил во вторник портал TechCrunch со ссылкой на данные компании Sensor Tower, соответствующий раздел обновился 1-3 ноября и в американском AppStore. В США стоимость услуги будет составлять от $0,99 до $4,99. Не уточняется, что будут включать в себя разные варианты подписок.

Платные подписки в соцсетях открывают пользователям доступ к эксклюзивному контенту блогеров. О планах запустить такую функцию в Instagram в мае 2021 года рассказал глава сервиса Адам Моссери.