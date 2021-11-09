На Кубани три детсада и одну школу закрыли из-за выявленных случаев COVID-19

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Учащихся школы и воспитанников трех детских садов в Краснодарском крае отправили на самоизоляцию из-за выявленных случаев коронавируса, сообщили журналистам в оперативном штабе региона во вторник.

"На Кубани из-за выявленных случаев COVID-19 закрыли три детских сада и одну школу. Воспитанники и ученики находятся на самоизоляции. За это время в учреждениях проведут дополнительную санитарную обработку помещений", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что речь идет о детских садах №9 и №14 Белореченского района, №15 Динского района, школе №15 Усть-Лабинского района. Также, по данным штаба, из-за коронавируса закрыты З6 групп в 23 детских садах разных муниципалитетов, 84 класса в 45 школах городов и районов Кубани, 5 групп в четырех колледжах и техникумах.

По данным оперативного штаба региона, за последние сутки коронавирус подтвердили у 320 человек, всего за время пандемии выявлено 84 245 случаев COVID-19, 58 933 пациента выздоровели, умерли 7 782 человека, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 108 жителей края, на ЭКМО - 7.