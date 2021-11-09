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Пандемия COVID-19

Более 80 классов закрыли на карантин по коронавирусу в Удмуртии

Из-за ОРВИ в регионе закрыли один детсад и 16 классов

ТАСС, 9 ноября. Менее 1% классов в школах и группах в средних профессиональных образовательных организациях (СПО) закрыты на карантин по коронавирусу в Удмуртии, сообщил во вторник во время прямого эфира в соцсетях глава республики Александр Бречалов.

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"По ковиду закрыто всего 84 класса, из них 32 группы СПО. Это меньше 1% от общего количества", - отметил глава региона.

Он также уточнил, что по ОРВИ закрыт один детский сад и 16 классов, из них пять групп СПО. При этом уровень вакцинации педагогов в республике превысил 70%.

Обучение в очном режиме возобновилось в республике с 8 ноября. Школьники находились на каникулах на неделю дольше из-за сложной ситуации с коронавирусом.

По данным республиканского Минздрава, в регионе коронавирусом заразились 67,6 тыс. человек, 55,7 тыс. выздоровели, около 2,9 тыс. человек умерли. Среди госпитализированных 7,6 тыс. человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1,3 тыс. человек - в состоянии средней степени тяжести, 495 - в тяжелом состоянии.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия COVID-19
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