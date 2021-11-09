Россияне в среднем проводят в соцсетях 58 минут в день

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пользователи социальных сетей в России проводят в них в среднем по 58 минут в день. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope.

Всего, по данным измерителя, социальными сетями пользуются 73% россиян, в среднем у каждого пользователя имеется аккаунт в 3,3 соцсетей. Ежедневно в соцсети заходит 49% россиян.

"На соцсети приходится четверть всего времени использования интернета. Это объясняется тем, что сегодня соцсети - многофункциональные платформы, которые объединяют в себе такие сервисы, как мессенджеры, видео и музыку, магазины, новости, карты, игры и другие", - отмечают авторы исследования.

Согласно данным Mediascope, наибольший среднесуточный охват в РФ наблюдается у "ВКонтакте" - 31%, на втором месте - Instagram с охватом в 24%, на третьем - TikTok с охватом в 13%. У Telegram, Facebook и "Одноклассников" среднесуточный охват составляет 12%.