Около 25% коек для пациентов с коронавирусом свободно в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Доля свободных мест в медучреждениях Чечни для пациентов с коронавирусом составляет 25%, еще 1 365 коек находится в резерве. Об этом сообщил во вторник глава региона Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба.

"На сегодняшний день в республиканских медучреждениях около 26% свободных коек, еще 1 365 - в резерве. Имеются все необходимые медикаменты и кислородные станции. Поэтому я призываю население своевременно обращаться за медицинской помощью. От этого зависит эффективность лечения", - сказал Кадыров.

По его словам, в регионе за минувшие сутки зафиксировано 114 подтвержденных случая заражения, многие пациенты переносят тяжелую форму заболевания. "Ситуация усугубляется случаями несвоевременного обращения за медицинской помощью. По этой причине за минувшие сутки у нас девять летальных исходов", - добавил глава Чечни.

Более 695 тыс. жителей Чеченской Республики сделали прививку от коронавируса. Всего же для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать 757 594 человека.

В регионе сохранены некоторые ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, для входа в организации и общественные места необходим QR-код, сертификат о вакцинации или отрицательном тесте ПЦР. Также установлен запрет на проведение массовых общественных и политических мероприятий с участием более 50 человек и масочный режим в местах скопления людей.