Эксперт: среднее ожидание донорских органов в Москве на данный момент составляет 2-3 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Среднее ожидание донорских органов для трансплантации в Москве на сегодняшний день составляет примерно 2-3 года. Самыми сложными для получения по-прежнему остаются легкие и поджелудочная железа, заявил главный внештатный специалист трансплантолог, президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, доктор медицинских наук и член-корреспондент РАН Могели Хубутия.

"Количество больных исчисляется тысячами, в Москве среднее ожидание органов - 2-3 года. Самое сложное, конечно, - это получить поджелудочную железу и легкие, потому что это самые легкоранимые органы", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Москва-24".

Хубутия отметил, что трансплантации органов в институте Склифосовского не прекращались на протяжении всей пандемии. "Департамент [здравоохранения] это не остановил, и совершенно справедливо. Тем самым сохранено очень много жизней", - подчеркнул он.

Специалист также обратил внимание на то, что пациенты отделения трансплантологии легче переносят ковид. "Потому что, я думаю, они находятся на иммуносупрессии, они принимают гормоны длительные. И вот этот цитокиновый шторм они гораздо легче переносят", - сказал Хубутия.