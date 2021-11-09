ОПЗЖ начала сбор подписей против переименования городов Луганской области

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Молодежное крыло украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) в Луганской области начало сбор подписей против переименования городов, которое власть собирается провести без учета мнения жителей региона. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии.

"Команда молодежного крыла партии ОПЗЖ в Луганской области объявила сбор подписей против переименования городов Луганской области, в частности, против смены названия города Северодонецка, которую власть собирается провести без учета мнения его жителей", - цитирует пресс-служба руководителя Луганской областной организации молодежного крыла ОПЗЖ Олега Мажуго.

По его словам, ОПЗЖ "получила множество обращений от местных жителей, возмущенных деструктивной инициативой власти, которая намерена переименовать город". Мажуго подчеркнул, что "не переименованиями нужно заниматься, а решать огромный вал проблем, с которыми столкнулась область, поскольку от этого зависит благополучие, здоровье и жизнь людей".

Среди них, считает представитель оппозиции, в частности, провалы в реализации мер по борьбе с коронавирусом, поскольку медицинская система оказалась не подготовленной к обострению ситуации с COVID-19, больницы испытывают острую нехватку кислорода, а медики не справляются с нагрузкой.

Другой комплекс проблем, отметил представитель ОПЗЖ, связан с энергетикой. Так, Луганская ТЭС, расположенная в г. Счастье, уже объявила о веерных отключениях электроэнергии, поскольку запасов угля на ней хватит лишь на месяц. С началом отопительного сезона люди с ужасом ждут новых платежек за газ, горячую воду и отопление. В этой ситуации, считает Мажуго, власти следует "заняться решением реальных проблем украинцев", а не устраивать информационные вбросы о переименовании населенных пунктов.

Киев против "русскоязычных названий"

В начале ноября уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь обратился к органам местного самоуправления с рекомендацией переименовать населенные пункты с "русскоязычными названиями" в соответствии с нормами закона о госязыке. В частности, омбудсмен считает необходимой смену названий населенных пунктов Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и других.

С мая 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о советском прошлом. С конца 2014 года только в Киеве переименовано около 200 улиц, площадей, бульваров, переулков и проспектов. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны, реализуя этот закон, делают все, чтобы отказаться не только от советского прошлого, но также от всего, что напоминает о вековых связях с Россией. Так, исчезла с карты столицы Московская площадь, Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры. В числе наиболее одиозных решений - переименование проспекта генерала Николая Ватутина, который командовал операцией по освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков, в проспект Романа Шухевича - главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), сотрудничавшего с нацистской Германией.