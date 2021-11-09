В Анапе открыли мемориал погибшим при исполнении сотрудникам органов правопорядка

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориала сотрудникам органов правопорядка, погибшим при исполнении служебных обязанностей, состоялась в Анапе, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев.

"История МВД насчитывает множество примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и подвига полицейских. И по сей день сотрудники полиции выходят на службу, обеспечивая надежную защиту города и края, порой, рискуя собственной жизнью", - написал он.

По данным администрации Краснодарского края, мемориал установили в центре нового сквера возле городского отдела МВД. Автор проекта - главный архитектор Анапы Карина Бронникова. "В центре находится фигура девочки, провожающей на службу отца, который уже не вернется домой. На стене выгравированы имена и обстоятельства гибели сотрудников, погибших в разные годы", - отметили в администрации.