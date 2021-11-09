{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Анапе открыли мемориал погибшим при исполнении сотрудникам органов правопорядка

Памятник разместили в центре нового сквера возле городского отдела МВД, его автором стала главный архитектор Анапы Карина Бронникова

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия мемориала сотрудникам органов правопорядка, погибшим при исполнении служебных обязанностей, состоялась в Анапе, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев.

"История МВД насчитывает множество примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и подвига полицейских. И по сей день сотрудники полиции выходят на службу, обеспечивая надежную защиту города и края, порой, рискуя собственной жизнью", - написал он.

По данным администрации Краснодарского края, мемориал установили в центре нового сквера возле городского отдела МВД. Автор проекта - главный архитектор Анапы Карина Бронникова. "В центре находится фигура девочки, провожающей на службу отца, который уже не вернется домой. На стене выгравированы имена и обстоятельства гибели сотрудников, погибших в разные годы", - отметили в администрации.

Теги
РоссияКраснодарский край
Кравцов: свод правил орфографии и пунктуации станет опорой в развитии русского языка
По словам министра просвещения, работа над сводом правил ведется в тесном контакте с экспертами, русистами, учеными-лингвистами
Читать полностью