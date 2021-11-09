BioNTech и Pfizer поставили более 2 млрд доз вакцины от коронавируса в 152 страны

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, к настоящему времени поставила более 2 млрд доз препарата в более чем 152 страны и территории по всему миру. Об этом говорится в распространенном во вторник финансовом отчете фирмы из Майнца.

"По состоянию на 2 ноября 2021 года компании BioNTech и Pfizer поставили в общей сложности свыше 2 млрд доз вакцины от коронавируса BNT162b2 в более чем 152 страны и территории по всему миру", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что обсуждение дальнейших поставок препарата на 2022 год и последующие годы идет полным ходом. В частности, 22 сентября 2021 года BioNTech и Pfizer объявили о планах расширить существующее соглашение с властями США, предоставив дополнительно 500 млн доз вакцины по некоммерческой цене для пожертвований бедным странам и организациям, которые их поддерживают.

Кроме того, в начале октября правительство Японии договорилось с Pfizer о поставках еще 120 млн доз вакцины от коронавируса в следующем году. В конце октября фирмы сообщили, что правительство США также заказало дополнительные 50 млн доз препарата от COVID-19 для вакцинации детей. К концу 2021 года, как напомнили компании, BioNTech и Pfizer планируют произвести от 2,7 до 3 млрд доз препарата от коронавируса. В 2022 году консорциум намерен изготовить до 4 млрд доз вакцины.

21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории ЕС. Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.