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Пандемия COVID-19

Число кислородных станций в Пензе увеличится вдвое до конца года

В медучреждениях города появятся четыре новые станции, всего их число должно составить семь

ПЕНЗА, 9 ноября. /ТАСС/. Четыре станции по производству медицинского кислорода, который требуется для терапии больных с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в стационарах, будут открыты в Пензе. Таким образом, к концу года будут работать семь станций, что позволит практически полностью закрыть потребность региона в медицинском кислороде, сообщили во вторник в пресс-центре губернатора и правительства Пензенской области.

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"На сегодня начата заливка фундамента под еще одну кислородную станцию в областной инфекционной больнице - ее установка завершится до конца ноября. Кроме этого до конца года станции будут смонтированы в областной больнице имени Бурденко и больнице №4, на это выделены средства из областного бюджета. Еще одна станция появится в больнице имени Захарьина, ее установка финансируется из федерального бюджета. Она станет седьмым новым объектом обеспечения кислородом", - отмечается в сообщении.

Во вторник в Пензе была открыта установка по производству и подаче кислорода в областной инфекционной больнице, она позволит усилить поток кислорода для больных в случае увеличения нагрузки на реанимационный блок. Ее поставщиком выступило пензенское производственное объединение "Компрессорные машины".

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, благодаря созданию новых станций регион выйдет на производство 8 тонн кислорода в сутки. "Это закрывает половину объема, необходимого сейчас при максимальной потребности. Если добавить кислород, производимый на пензенских предприятиях, это позволит перекрыть суточную потребность в кислороде учреждений здравоохранения Пензенской области", - отметил Мельниченко, уточнив, что при снижении нагрузки на больницы появится возможность полностью обеспечивать кислородом пациентов в регионе.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 83 636 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 285 пациентов выздоровели, 3 746 человек умерли.

Теги
РоссияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская областьПандемия COVID-19
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