На Украине утилизировали 500 тыс. просроченных доз вакцины AstraZeneca

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины утилизировало 500 тыс. просроченных доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило во вторник украинское издание Liga.net .

"На Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, у которых вышел срок годности", - приводит издание ответ министерства на свой запрос. Согласно информации ведомства, просроченные дозы препарата изъяли из пунктов и центров вакцинации.

Как указали в Минздраве, в настоящее время в стране доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. Эти запасы препарата будут использованы для вакцинации первой и второй дозой.

Жители Украины могут привиться препаратами компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакциной Moderna и препаратом американской фирмы Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

По последним данным, на Украине с населением около 41,6 млн человек с начала кампании по вакцинации привиты 11 546 723, из них 8 038 054 человека получили две дозы препарата.