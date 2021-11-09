В отношении ТНТ возбудили административное дело после поцелуя двух мужчин в эфире

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Административное дело возбуждено МВД в отношении телеканала ТНТ после поцелуя двух мужчин-комиков на шоу "Игра". Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Михаил Романов.

По его словам, ему периодически поступают обращения православной общественности относительно того или иного сомнительного контента.

"В частности, ко мне поступило заявление от граждан о том, что в эфире шоу федерального телеканала ТНТ "Игра" присутствуют некие сцены, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Я обратился в прокуратуру, а прокуратура передала мое обращение в МВД, так как первичную проверку по таким материалам проводит именно это ведомство. И сегодня мне пришел ответ за подписью заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова о том, что по обращению возбудили дело по ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних")", - сказал он.

По словам депутата, закон должен работать для всех. "Возможно, эта ситуация послужит примером для федеральных телеканалов насчет того, как нужно относиться к тому контенту, который они транслируют, и как его нужно выбирать", - заключил депутат.