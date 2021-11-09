Власти Коми направили в 2021 году на борьбу с коронавирусом более 2,5 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 9 ноября. /ТАСС/. Более 2,5 млрд рублей направлено в этом году в Республике Коми на борьбу с коронавирусом. Расходы на оснащение одной ковидной койки для тяжелобольного пациента на ИВЛ составляют более 2,5 млн рублей, сообщил во вторник исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Игорь Дягилев.

"Более 2,5 млрд рублей в этом году направлено на борьбу с коронавирусной инфекцией. Если рассматривать затраты на одного пациента, то, например, расходы на оснащение одной койки для лечения пациентов с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ составляют более 2,5 млн рублей", - сообщил Дягилев на Госсовете Коми при рассмотрении госпрограммы о развитии здравоохранения.

По его словам, из 2,5 млрд рублей более 900 млн было направлено на выплату медперсоналу, более 700 млн - на закупку средств индивидуальной защиты, оснащение коечного фонда, лекарственное обеспечение, кислородоснабжение, лабораторные исследования. Лечение одного амбулаторного пациента с коронавирусом обходится бюджету в среднем в 44 тыс. рублей. Лечение в стационаре в среднем длится 12 дней и стоит более 167 тыс. рублей на одного пациента. Стоимость лечения в реанимации обходится для бюджета от 500 тыс. рублей, сообщил глава Минздрава региона.

На данный момент помощь пациентам с коронавирусом оказывают 3 302 медработника, в том числе 800 врачей, 2 058 средних медработников, 444 сотрудников младшего медперсонала. Они одновременно оказывают помощь более восьми тысячам стационарных и амбулаторных больных. При этом остро не хватает анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов, эпидемиологов и других узких специалистов, констатировал Дягилев.

На 9 ноября в Коми выявлено 82 512 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 498 заболевших. Выздоровели 70 217 человек, умерли 2 043 человека. На 8 ноября первым компонентом вакцины привиты 309 890 человек, завершили вакцинацию 285 849 человек, или 61% от плана. С 8 ноября расширен перечень общественных мест, где требуется QR-код либо справки вакцинированного или переболевшего или действительный ПЦР-тест.