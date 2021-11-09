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На юго-западе Камеруна зафиксировали вспышку холеры

По данным агентства "Синьхуа", умерли пять человек

ПРЕТОРИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек умерли от холеры за последние две недели на юго-западе Камеруна в результате очередной вспышки этого заболевания. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на медицинские власти африканской страны.

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По данным агентства, в регионе Юго-Западный за последние две недели заболевание диагностировали у 32 человек. Больше всего пострадал район Бумуссо. Власти опасаются начала эпидемии холеры, так как практически все медицинские силы и средства брошены на борьбу с коронавирусом.

Камерун стал очередным государством Западной Африки, где в текущем году произошла вспышка холеры. Так, в соседней Нигерии на начало сентября от холеры умерли 2 140 человек, выявлено более 65 тыс. заболевших. Инфицированные холерой зафиксированы в 23 штатах Нигерии из 36 и в столичном округе. Власти продолжают предпринимать активные действия для борьбы с этой болезнью.

Холера - опасное заболевание, возбудителем которого является особая бактерия. Во многих странах Африки регулярно происходят вспышки холеры, что в первую очередь связано с отсутствием у значительной части населения постоянного доступа к обработанной надлежащим образом питьевой воде.

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