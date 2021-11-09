Кравцов: свод правил орфографии и пунктуации станет опорой в развитии русского языка

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Свод правил русской орфографии и пунктуации, который готовит Минпросвещения РФ, станет опорой в развитии языка, а также качественного образования на русском языке. Об этом во вторник заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Проект сейчас проходит экспертное обсуждение, мы планируем привлечь все заинтересованные стороны, выслушать экспертов и по итогам сформировать актуализированный свод, который стал бы очередной твердой опорой в развитии языка, а вместе с ним и качественного образования на русском языке", - привели слова министра в пресс-службе ведомства.

По словам Кравцова, работа над сводом правил ведется в тесном контакте с экспертами, русистами, учеными-лингвистами. "Причины, по которым мы так часто говорим о великолепии русского языка, его живом многообразии и глубине, его силе, объединяющей русскоязычных людей по всему миру, <...> кроются во многом в его постоянном развитии. Язык - двигатель всех образовательных и просветительских процессов. И он динамичен. Поэтому работа, которую мы начали и ведем в самом тесном контакте с экспертами, русистами, учеными-лингвистами - составление свода орфографических правил, - это основополагающая, ключевая вещь", - подчеркнул министр.

Минпросвещения РФ подготовило проект постановления правительства, которым определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил орфографии и пунктуации. Соответствующий проект постановления "Об утверждении правил русской орфографии" опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании, стали правила, утвержденные в 1956 году. Как говорится в проекте нового свода, он "будет не только отражать нормы, зафиксированные в правилах 1956 года, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с учетом современной практики письма, сделает правила более полными, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем". В документе отмечается, что новый свод правил должен устранить фрагментарность правил 1956 года.