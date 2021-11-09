В Финляндию прибыло несколько десятков мигрантов, попавших в ЕС из Белоруссии

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. В Финляндию в 2021 году прибыло около 30 нелегальных мигрантов, которые попали в ЕС через границу с Белоруссией. Об этом сообщила во вторник газета Ilta-Sanomat со ссылкой на данные финской Погранохраны.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Уже сейчас приехало около 30 человек, которые, насколько известно, перед этим прибыли из Белоруссии в Польшу, Латвию или Литву", - сказал изданию глава центра анализа рисков штаба Погранохраны Микко Лехмус.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных переселенцев в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.