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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Финляндию прибыло несколько десятков мигрантов, попавших в ЕС из Белоруссии

Глава центра анализа рисков штаба Погранохраны Микко Лехмус уточнил, что уже приехали около 30 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. В Финляндию в 2021 году прибыло около 30 нелегальных мигрантов, которые попали в ЕС через границу с Белоруссией. Об этом сообщила во вторник газета Ilta-Sanomat со ссылкой на данные финской Погранохраны.

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"Уже сейчас приехало около 30 человек, которые, насколько известно, перед этим прибыли из Белоруссии в Польшу, Латвию или Литву", - сказал изданию глава центра анализа рисков штаба Погранохраны Микко Лехмус.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных переселенцев в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Теги
БелоруссияФинляндияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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