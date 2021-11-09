Власти Марокко отменили ночной комендантский час

РАБАТ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Марокко приняли решение отменить начиная со среды, 10 ноября, действие ночного комендантского часа (с 23:00 по 5:00), введенного ранее для противодействия пандемии коронавируса. Об этом говорится в обнародованном во вторник коммюнике правительства.

Данный шаг предпринят на основе рекомендаций Научно-технической комиссии, осуществляющей мониторинг за эпидемиологической ситуацией в королевстве.

"Решение принято на фоне положительных результатов, достигнутых в рамках национальной кампании вакцинации, и их влияния на улучшение эпидемической ситуации в королевстве", - указано в заявлении кабмина.

Паспорт вакцинации

Вместе с тем, в Марокко по-прежнему необходимо предъявлять введенный 21 октября паспорт вакцинации - документ, обязательный для получения разрешения на вход в государственные учреждения, в гостиницы и на туристические объекты, в рестораны и кафе, в закрытые пространства, места для торговли, спортивные залы и бани, а также для поездок за границу.

Правительство призвало всех граждан "и впредь соблюдать действующие профилактические и санитарные меры". Власти предложили марокканцам вакцинироваться, чтобы "активизировать усилия по скорейшему возвращению к нормальной жизни".

Как сообщили во вторник в Минздраве, в Марокко за последние две недели число заражений снизилось на 33% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

В режиме санитарного ЧП

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатная для всех граждан, а также постоянно проживающих в стране иностранцев. Она должна коснуться 80% населения Марокко - около 30 млн человек.

К настоящему времени в королевстве первой дозой вакцинированы более 24,33 млн человек, при этом свыше 22,31 млн из них введены два компонента вакцины, а 1,54 млн - три компонента. Минздрав регулярно призывает всех граждан "принять участие в крупномасштабной национальной программе вакцинации для продвижения к достижению коллективного иммунитета".

Ранее правительство продлило до 30 ноября действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса.