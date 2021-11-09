Самарский губернатор планирует выехать в село, жители которого пожаловались на поджоги

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял на контроль ситуацию с поджогами домов в селе Подгоры в Волжском районе и планирует выехать туда в ближайшее время.

Житель села Подгоры сообщил главе региона, что с 23 октября и по настоящее время в поселке происходят поджоги, в результате которых сгорело 14 домов. В сгоревших домах в основном летом жили пенсионеры с семьями и внуками, которые теперь были вынуждены уехать в города, так как "зимой отапливать дома нечем". "Местные власти пытаются нас защитить, ночью дежурят пожарные, полицейские, но как только они уезжают, загорается очередной дом. Жители организовали ночные дозоры, люди видели убегающих преступников", - рассказал один из жителей.

"Очень тревожная информация, обязательно с этим разберусь. Обязательно сегодня же переговорю с правоохранительными органами, какие меры предпринимаются. Постараюсь в ближайшее время доехать до вашего села, [чтобы] в том числе посмотреть, чем помочь в этой ситуации", - сказал Азаров в прямом эфире телеканала ГТРК "Самара", отвечая на обращение жителя.

Как сообщал ТАСС, после пожаров в поселке полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Региональная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности. Будет дана оценка действиям ответственных лиц органов местного самоуправления по исполнению полномочий в области пожарной безопасности.

В региональном ГУ МЧС отмечали, что загоревшиеся постройки находились на значительном удалении друг от друга. Предварительной причиной пожара стал поджог.