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Пандемия COVID-19

Кировские власти закупят дополнительно 100 концентраторов кислорода для госпиталей

В госпиталях региона ранее уже установили 466 концентраторов

ТАСС, 9 ноября. Власти Кировской области закупят дополнительно 100 концентраторов кислорода для больниц, где лечатся заразившиеся коронавирусом, сообщил во вторник на заседании оперштаба первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Курдюмов.

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"Для снятия напряженности в инфекционные госпитали были установлены 466 концентраторов кислорода, это эквивалентно 35-38 тоннам кислорода в неделю. В настоящее время нами принято решение о дополнительной закупке еще 100 концентраторов, которые есть в свободном доступе", - сказал Курдюмов на заседании, видеозапись которого распространила пресс-служба областного правительства.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 66 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 59 тыс. человек выздоровели, 625 умерли. Иммунитет к ковиду сформирован у более чем 41% жителей области.

Теги
РоссияКировская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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