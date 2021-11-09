Список креативных лидеров России 100 Most Creative Russians 2021 объявят в декабре

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Итоги исследования 100 Most Creative Russians 2021, которое определит первую сотню самых креативных лидеров России, станут известны в конце декабря 2021 года. Об этом сообщила во вторник Федерация креативных индустрий (ФКИ), выступающая организатором исследования.

"Федерация креативных индустрий объявила о начале федерального исследования 100 Most Creative Russians, результатом которого станет список из ста лидеров креативных индустрий России. Результатами исследования ФКИ поделится на официальном сайте проекта в конце декабря, за ходом исследования можно будет следить в Telegram-канале федерации", - говорится в сообщении.

Исследование будет проводиться в следующих сферах: кино, видео и фотография; телевидение и радио; музыка; архитектура; реклама и маркетинг; дизайн-продукты, коммуникации и мода; издательское дело; IT, программное обеспечение и игры; изобразительное искусство; исполнительское и театральное искусство; музеи, галереи и креативные кластеры; ремесла. Направление "ремесла" появилось в этом году, остальные были представлены год назад в 100 Most Creative Russians 2020.

В ходе исследования будут опрошены более 500 лидеров мнений, экспертов, владельцев бизнеса из перечисленных сфер деятельности. Далее ФКИ сформирует шорт-лист и представит его на финальное голосование независимой экспертной комиссии. В этом году у каждого из 12 направлений будет куратор - как говорится в сообщении, на эту роль уже согласились директор Universal University Екатерина Черкес-Заде, директор Московского центра урбанистики Сергей Капков, режиссер и продюсер Александр Кессель, директор Moscow Music School Дмитрий Панов.

По мнению гендиректора ФКИ Игоря Намаконова, проект поможет формированию доверия к креативным индустриям со стороны крупного бизнеса и государства.

"В России имеются все предпосылки для развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики, но нужно сформировать доверие к рынку креативных продуктов и услуг в глазах крупного бизнеса, государства за счет представления и продвижения наиболее значимых ее деятелей и их достижений. "Сотня" позволяет верифицировать таких людей и сделать их публичными", - цитируется Намаконов в сообщении.

В прошлом году среди тех, кто попал в 100 Most Creative Russians, были пианист Денис Мацуев, архитектор Александр Бродский, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, сооснователь дизайн-студии Charmer Александр Гладких, художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий, фэшн-дизайнер Гоша Рубчинский, музыкальный коллектив Little Big, режиссер Андрей Звягинцев, сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, дизайнер Артемий Лебедев, журналист и видеоблогер Юрий Дудь.