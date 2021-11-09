Митрополит Иларион обсудил с архиепископом Галлахером общие усилия по вакцинации

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион обсудил на встрече с секретарем по отношениям с государствами Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером вопросы дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса, в частности, тему вакцинации. Об этом сообщил во вторник ТАСС секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Отвечая на вопрос, поднималась ли в ходе встречи во вторник тема карантинных ограничений, представитель ОВЦС напомнил, что этой проблематике, затрагивающей существование всего мира в последние два года, была посвящена даже специальная конференция, приуроченная к пятилетию Гаванской встречи патриарха Кирилла и папы Франциска, которая прошла в феврале этого года.

"Представители двух Церквей обсуждали, как они действовали на благо общества в период пандемии. В контексте же встречи митрополита Волоколамского Илариона и архиепископа Ричарда Галлахера в Москве данный вопрос может быть интересен тем, что митрополит Иларион считает, и он эту позицию озвучил, что в русле противодействия дальнейшему распространению пандемии мировое сообщество могло бы гораздо ответственнее подходить к теме вакцинации и не политизировать ее, в частности, аспект взаимного признания существующих вакцин", - сказал иеромонах Стефан.

Встреча председателя ОВЦС с главой дипведомства Ватикана прошла во вторник в Апостольской нунциатуре в РФ. Архиепископ Пол Ричард Галлахер 8-10 ноября находится с визитом в России.