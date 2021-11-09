Росстат ввел правило многократного посещения переписчиками адресов, где не застали жильцов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Переписчики будут многократно посещать адреса, где не застали жильцов, для достижения наиболее полного охвата населения переписью. Об этом сообщила начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина на конференции "Демографические горизонты России и мира на среднесрочную и долгосрочную перспективу".

"Новые способы участия в переписи оказались высоковостребованными. На портале госуслуг уже переписались более 23 млн человек. Перепись активно продолжалась во время нерабочих праздничных дней - все участки были открыты, а переписчики ходили по домам. Учитывая, что многие люди в эти дни могли уехать, мы приняли решение совершать большее число визитов, чем прописано в организационно-методологических положениях", - привели ТАСС слова Никитиной в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

По словам представителя Росстата, адреса, где не удалось застать жильцов, переписчики посещают не три раза, как это прописано в положении, а до десяти раз, пока не получат результат. "Отметки "никого не застал дома" или "отказ от ответа" будут поставлены только к завершению переписи", - подчеркнула она.

Максимально полный охват населения переписью необходим в первую очередь для того, чтобы собрать уникальные данные о россиянах, пояснила представитель Росстата. "Большинство показателей, получаемых в переписи, невозможно получить из административных и любых других источников. Только итоги переписи дадут адекватную информацию о численности, возрасте, половом составе, состоянии в браке, числе и структуре домохозяйств, уровне образования населения. И самые уникальные данные - о национальностях и языках", - отметила она.

О переписи

По данным на 9 ноября, за шесть дней до окончания Всероссийской переписи населения в ней приняли участие уже 89% жителей страны. В последние дни Росстат фиксирует всплеск интереса россиян к прохождению переписи в МФЦ. Большой популярностью также пользуется онлайн-перепись на платформе госуслуг.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.