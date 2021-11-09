Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко не считает Россию "страной-агрессором"

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Украинский спортсмен, чемпион Олимпийских игр в Пхенчхане Александр Абраменко заявил, что не может однозначно назвать Россию "страной-агрессором".

"Нет, не однозначно. Я не могу уточнить. То, что я вижу и мне рассказывают, - правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона", - сказал он во вторник в интервью изданию Tribuna.ua, коснувшись соответствующего вопроса.

Вспоминая церемонию награждения в Пхенчхане, когда он обернул своим флагом получившего бронзу россиянина Илью Бурова, украинский спортсмен заявил, что не будет сторониться атлета из РФ, если на следующей Олимпиаде в Пекине снова окажется с ним на одном пьедестале. "Да. Ну а как?" - указал он.

По словам Абраменко, ему непонятно, почему отношения между Украиной и РФ называют войной. "И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то. Тем более с соседями", - отметил он.

Спортсмен также недоумевает, по какой причине осуждают его поведение в Пхенчхане и почему травят бронзового призера Олимпийских игр в Токио украинку Ярославу Магучих за совместное фотографирование с россиянкой Марией Ласицкене, выигравшей золото. "Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить", - заключил он.