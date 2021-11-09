В школах Чечни планируют ввести уроки обычаев и традиций

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Министр культуры Чечни Айшат Кадырова выступила с инициативой - ввести в школах региона занятия по изучению обычаев и традиций чеченского народа. Об этом сообщил во вторник глава республики Рамзан Кадыров по итогам совещания в правительстве региона с представителями социального блока.

"Министр культуры ЧР Айшат Кадырова выступила с инициативой о введении в СОШ занятий по изучению обычаев и традиций на основе телепроекта "Синмехаллаш". Я поддержал предложение", - написал Кадыров в соцсетях.

По его словам, на совещании также обсуждали вопрос бережного отношения к объектам культурного наследия (ОКН) региона. "Мы проводим большой объем работы по реставрации древних памятников архитектуры федерального значения. При этом остро стоит вопрос сохранения ОКН регионального значения. Ежегодно мы теряем по несколько уникальных башен. Также внимания требует вопрос содержания крупных историко-архитектурных комплексов", - добавил он.

"Синмехаллаш" ("Духовные ценности") - совместный проект Минкультуры ЧР и ЧГТРК "Грозный". Он призван стимулировать народное творчество и укреплять духовную преемственность поколений, содействовать сохранению национальных обычаев и традиций. Творческие состязания самодеятельных артистов продолжаются на протяжении нескольких лет.