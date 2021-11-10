Два проекта Татарстана получили международную архитектурную премию

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Проекты набережной озера Кабан и развития реки Казанки стали обладателями звания "Архитектурный дизайн года" международной архитектурной премии BLT Built Design Awards. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь помощника главы Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой Диляра Галеева.

"Стратегия развития реки Казанки и набережная озера Кабан стали обладателями звания "Архитектурный дизайн года" премии BLT Built Design Awards. Это ежегодная международная премия, выявляющая лучшие в мире проекты в области архитектуры, дизайна интерьеров и строительства", - сказала Галеева.

Стратегия развития реки Казанки одержала победу в категории "Градостроительство: крупные проекты комплексного развития". Это проект, благодаря которому к 2030 году появится крупнейшая в России экосистема из 12 прибрежных парков в Казани. Поэтапно стратегия уже начала реализовываться: так, в 2020 году открылся экстрим-парк "УРАМ", а 30 августа этого года были открыты два новых участка набережной Казанки.

В категории "Ландшафт" победила набережная озера Кабан. Ее концепцию в 2017 году разработал победитель международного конкурса - российско-китайский консорциум Turenscape + МАП architects. Эскизный проект реализовало бюро "Архитектурный десант".

Премия BLT Built Design Awards присуждалась за проекты, созданные за последние пять лет по четырем направлениям: "Архитектурный дизайн года", "Интерьерный дизайн года", "Строительный продукт", "Проектный менеджмент года". Победителей определило международное жюри, в состав которого входят 40 человек - специалисты в области архитектуры и дизайна, предприниматели, представители СМИ.

Концепции были представлены на конкурс фондом "Институт развития городов Татарстана". Куратором обоих проектов выступает помощник главы Татарстана Фишман-Бекмамбетова.