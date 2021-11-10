{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники МВД России отмечают профессиональный праздник

День сотрудника органов внутренних дел был утвержден указом президента страны 10 лет назад

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД России 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел. Он был утвержден указом президента страны 10 лет назад. До реформы ведомства в 2011 году, когда милицию переименовали в полицию, он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год - Днем милиции.

Согласно изысканиям ученых, исчислять историю российской полиции как особого учреждения в системе государственных органов следует с 1718 года. Тогда царь Петр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера - начальника главной полицмейстерской канцелярии, а также издал руководящий документ "Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру", в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что более чем 300-летняя история российской полиции наполнена яркими примерами доблести и отваги. "Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего - по зову сердца", - подчеркнул министр.

Подводя итоги

День сотрудника органов внутренних дел не просто праздник, но и время подведения промежуточных итогов года. Так, согласно статистическим данным МВД о состоянии преступности за девять месяцев текущего года, можно говорить о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой. Продолжает снижаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений уменьшилось на 19,1%, грабежей - на 23,8%, краж - на 5%. Кроме того, уменьшилось на 17,5% число квартирных краж, хищений и угонов транспортных средств - на 25,4% и 14,8% соответственно.

Также заметно ниже стал уровень преступности на бытовой почве, в том числе уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Во многом благодаря профилактической работе участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних сократилось и количество уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними, а также гражданами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Под влиянием пандемии усилился процесс цифровизации общества, что в свою очередь привело к активизации преступников, использующих информационно-телекоммуникационные технологии. Несмотря на возникшие вызовы, сотрудники МВД смогли добиться замедления темпов роста количества зарегистрированных преступлений в этой сфере. Если в первом квартале 2021 года их число увеличилось на 33,7%, то за девять месяцев 2021 года - на 11%.

О героизме полицейских

Ежедневно усилия многотысячного коллектива МВД направлены на защиту прав и законных интересов граждан, пресечение и раскрытие преступлений. Полицейские также активно принимают участие в спасении погибающих - вытаскивают взрослых и детей из горящих домов и транспортных средств, помогают летом отдыхающим, унесенным на надувных матрасах в открытое море, или людям, в зимнее время провалившимся под лед, спасают водителей, ставших заложниками снежного плена.

"Служба в полиции - не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду", - сказал Колокольцев.

В начале ноябре за проявленные мужество и героизм четыре сотрудника МВД получили медали "За спасение погибавших", 26 были отмечены медалями министерства "За смелость во имя спасения". При этом, отметил глава МВД, самых добрых слов и глубокой признательности заслуживают коллеги-женщины, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей от неминуемой гибели.

Теги
Россия
Джонсон призвал переговорщиков на COP26 "нажать на все рычаги" для спасения Земли
Чрезвычайно важно, чтобы страны нашли возможность выполнить задачи, прописанные в 2015 году в Парижском соглашении по климату, отметил премьер-министр Великобритании
Читать полностью