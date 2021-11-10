Сотрудники МВД России отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД России 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел. Он был утвержден указом президента страны 10 лет назад. До реформы ведомства в 2011 году, когда милицию переименовали в полицию, он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год - Днем милиции.

Согласно изысканиям ученых, исчислять историю российской полиции как особого учреждения в системе государственных органов следует с 1718 года. Тогда царь Петр I учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера - начальника главной полицмейстерской канцелярии, а также издал руководящий документ "Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру", в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил, что более чем 300-летняя история российской полиции наполнена яркими примерами доблести и отваги. "Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего - по зову сердца", - подчеркнул министр.

Подводя итоги

День сотрудника органов внутренних дел не просто праздник, но и время подведения промежуточных итогов года. Так, согласно статистическим данным МВД о состоянии преступности за девять месяцев текущего года, можно говорить о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой. Продолжает снижаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений уменьшилось на 19,1%, грабежей - на 23,8%, краж - на 5%. Кроме того, уменьшилось на 17,5% число квартирных краж, хищений и угонов транспортных средств - на 25,4% и 14,8% соответственно.

Также заметно ниже стал уровень преступности на бытовой почве, в том числе уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Во многом благодаря профилактической работе участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних сократилось и количество уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними, а также гражданами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Под влиянием пандемии усилился процесс цифровизации общества, что в свою очередь привело к активизации преступников, использующих информационно-телекоммуникационные технологии. Несмотря на возникшие вызовы, сотрудники МВД смогли добиться замедления темпов роста количества зарегистрированных преступлений в этой сфере. Если в первом квартале 2021 года их число увеличилось на 33,7%, то за девять месяцев 2021 года - на 11%.

О героизме полицейских

Ежедневно усилия многотысячного коллектива МВД направлены на защиту прав и законных интересов граждан, пресечение и раскрытие преступлений. Полицейские также активно принимают участие в спасении погибающих - вытаскивают взрослых и детей из горящих домов и транспортных средств, помогают летом отдыхающим, унесенным на надувных матрасах в открытое море, или людям, в зимнее время провалившимся под лед, спасают водителей, ставших заложниками снежного плена.

"Служба в полиции - не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду", - сказал Колокольцев.

В начале ноябре за проявленные мужество и героизм четыре сотрудника МВД получили медали "За спасение погибавших", 26 были отмечены медалями министерства "За смелость во имя спасения". При этом, отметил глава МВД, самых добрых слов и глубокой признательности заслуживают коллеги-женщины, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей от неминуемой гибели.