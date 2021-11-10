Академия "Маяк" в Нижнем Новгороде получит имя Андрея Сахарова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Академия "Маяк", образовательный центр Росатома в Нижнем Новгороде, получит имя советского физика и правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова. Торжественная церемония, которая состоится в среду, приурочена ко Всемирному дню науки за мир и развитие, ежегодно отмечаемому 10 ноября.

Присвоение Академии "Маяк" имени Сахарова согласовал лично президент России Владимир Путин. В церемонии примут участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, внучка Сахарова - Марина Сахарова-Либерман.

Андрей Дмитриевич Сахаров - советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год за сохранение мира. После заявлений, осуждающих ввод советских войск в Афганистан, был лишен всех советских наград и премий, в январе 1980 года выслан из Москвы в Нижний Новгород (в те годы - г. Горький, закрытый для посещения иностранными гражданами), его жена Елена Боннэр добровольно выехала с ним. Единственное звание, которого его не лишили - звание члена АН СССР. Академик Капица, возражавший против лишения Сахарова звания академика, сказал президенту АН СССР Александрову в личном разговоре: "В 1933 г. Гитлер исключил Эйнштейна из Прусской академии наук…"

В конце 1986 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв разрешил им вернуться из ссылки в Москву, что было расценено в мире как важная веха в деле прекращения борьбы с инакомыслием в СССР.

Академия "Маяк" располагается в историческом комплексе банка купцов Рукавишниковых в стиле неоготики, построенном в 1913 году по проекту архитектора Федора Шехтеля. В 2021 году здание было частично отреставрировано госкорпорацией "Росатом" и используется как площадка для проведения лекций, мастер-классов, выставок, семинаров, конференций и других мероприятий для жителей и гостей Нижнего Новгорода.