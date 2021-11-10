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Пандемия COVID-19

Во Франции 51 млн человек полностью вакцинированы

Прививки сделали более 80% населения, отметил президент страны Эмманюэль Макрон

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Полную вакцинацию во Франции прошли 51 млн человек, или более 80% населения. Об этом сообщил во вторник президент страны Эмманюэль Макрон в ходе телеобращения к нации.

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"51 млн наших соотечественников полностью привиты, - сказал Макрон. - Это делает Францию одной из самых защищенных стран в мире".

Тем не менее, по словам президента, "с пандемией еще не покончено". "Десятки тысяч наших соотечественников страдают длительной формой ковида, которая проявляется в таких симптомах, как утрата обоняния и ухудшение психического здоровья", - продолжал он. "Нам придется жить с вирусами и его штаммами, пока мировое население не будет вакцинировано", - предупредил Макрон.

По оценке президента, во Франции сложилась более благоприятная эпидемическая обстановка, чем в Германии, Великобритании и других европейских странах. "Мы сможем и дальше контролировать ситуацию, если каждый из нас внесет вклад в борьбу с пандемией", - сказал он.

Макрон напомнил, что в республике вакцинация разрешена с 12 лет. При этом, по его словам, около 6 млн французов пока не привились от коронавируса. "Вакцинируйтесь, чтобы жить нормально", - призвал соотечественников президент.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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