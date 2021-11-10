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Пандемия COVID-19

Более 100 тыс. французов записались на ревакцинацию после заявлений Макрона

Всплеск активности зафиксировала платформа записи на прием ко врачам Doctolib в течение первого часа после завершения телеобращения президента Франции

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей Франции записались на ревакцинацию от коронавируса после того, как президент страны Эмманюэль Макрон назвал данный шаг обязательным условием для продления санитарных пропусков тех, кто прививался в конце 2020 - начале 2021 года. Об этом сообщило во вторник вечером радио France Info.

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Всплеск активности зафиксировала электронная платформа записи на прием ко врачам Doctolib в течение первого часа после завершения телеобращения Макрона. Для сравнения, в понедельник платформа зарегистрировала 94 тыс. заявок на ревакцинацию за 24 часа, при этом такой результат уже вдвое превышал средний показатель за неделю.

Во Франции с 12 сентября началась кампания по вакцинации дополнительной дозой прививки от коронавируса для людей старше 65 лет и представителей наиболее уязвимых социальных групп. В своем телеобращении во вторник Макрон заявил, что с 15 декабря ревакцинация станет обязательным условием для продления действия санитарного пропуска у данной группы граждан. Также он сообщил, что в середине декабря начнется кампания по ревакцинации граждан от 50 до 64 лет и сообщил, что, согласно исследованиям, уже спустя полгода после прохождения курса вакцинации иммунитет против коронавируса начинает ослабевать.

Согласно последним данным властей, во Франции за последние сутки было выявлено 12,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, данный показатель продолжает расти с середины октября. Всего же с начала эпидемии насчитывается уже более 7,2 млн случаев заражения. Жертвами пандемии во Франции стали 118 тыс. человек. По данным Минздрава Франции, более 51 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Всего в стране проживает около 67 млн человек.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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