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TikTok совместно с факультетом журналистики МГУ запускают кампанию о медиаграмотности

В рамках проекта создатели контента в соцсети записали серию познавательных роликов о необходимости проверки источников сообщения

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok и факультет журналистики МГУ запустили кампанию, посвященную медиаграмотности, #ЛайкайНоПроверяй. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе платформы.

"Ведущая платформа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok совместно с экспертами факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова запускают кампанию #ЛайкайНоПроверяй. Ее цель - рассказать пользователям платформы об основах медиаграмотности: о том, зачем критически оценивать информацию в интернете, как проверять ее источники и не копировать сомнительный контент", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках проекта создатели контента в TikTok записали серию познавательных роликов о необходимости проверки источников сообщения; о том, почему не стоит доверять каждому изображению в интернете и распространять информацию, если нет уверенности в ее надежности; о проблеме копирования контента; о том, как не стать жертвой предубеждений и научиться объективно воспринимать информацию; об отличиях фактов от мнений.

Кроме того, эксперты факультета журналистики МГУ проведут серию эфиров, где расскажут о важности ответственного отношения к потреблению и созданию контента в онлайн-пространстве.

"Современная молодежь очень продвинута технологически, но она не всегда может осмыслить актуальные тренды, редко ориентируется в источниках информации, которые существуют в социальных сетях. Поэтому важно, чтобы современные медиа обучали свою аудиторию эффективному взаимодействию с контентом. TikTok - новая популярная площадка в молодежной среде, все стремительнее набирающая обороты. Но нельзя забывать, что, как у каждой медиаплатформы, у TikTok есть свои особенности и правила, которые необходимо изучать, чтобы безопасно и осознанно потреблять и создавать контент", - приводятся в сообщении слова декана факультета журналистики МГУ Елены Вартановой.

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