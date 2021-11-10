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Пандемия COVID-19

В ВОЗ не исключают, что придется ежегодно модифицировать вакцины от COVID-19

Разработчики и ученые хотят быть уверены, что они смогут быстро изменить препараты, сделав их действенными против будущих штаммов коронавируса, отметили в организации

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Появление новых опасных штаммов коронавируса может потребовать ежегодной модификации вакцин от COVID-19, как это происходит сейчас с вакциной против гриппа. Об этом главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила во вторник вечером в ходе транслировавшегося в Twitter сеанса вопросов и ответов.

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Она сообщила, что разработчики сейчас изучают вопрос о том, "возможно ли модифицировать вакцины, чтобы свести на нет угрозу будущих вариантов [коронавируса SARS-CoV-2]". "К счастью, одобренные на настоящий момент вакцины по-прежнему являются действенными против вариантов, которые мы до сих пор видели. Однако мы не знаем, появится ли в будущем вариант, который не будет реагировать на эти вакцины", - сказала Сваминатан.

По ее словам, разработчики и ученые хотят быть уверены, что "они смогут быстро изменить эти вакцины", сделав их действенными против будущих штаммов коронавируса, и работа в этом направлении уже ведется. ВОЗ взаимодействует с "разработчиками, учеными и регулирующими органами по вопросу о том, как эти вакцины могут быть быстро одобрены". "Мы в прошлом проделали подобное в отношении гриппа: теперь каждый год у нас новая вакцина от гриппа - в зависимости от циркулирующего штамма", - пояснила главный научный сотрудник ВОЗ. "Нечто подобное может потребоваться и для ковида, - сказала Сваминатан. - Нам нужно быть готовыми. На настоящий момент мы не знаем, будут ли вакцины оставаться действенными против всех вариантов [SARS-CoV-2]".

По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире зарегистрировано 250 154 972 случая заражения коронавирусом и 5 054 267 летальных исходов. Всего сделано 7 084 922 999 прививок от COVID-19.

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