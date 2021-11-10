Эксперт: заболеваемость COVID-19 в России начнет снижаться через две-три недели

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато примерно в течение недели и начнет снижаться через две-три недели, стремительный рост цифр остановится. Однако о значительном снижении заболеваемости можно будет говорить только после того, когда достаточное количество людей будет иметь иммунитет к штамму "дельта", сообщил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Сейчас в течение недели мы ждем превращения пика заболеваемости в плато. Там, где были введены ограничительные меры, в любом случае люди будут болеть меньше, меньше будут умирать. А дальше уже накопится коллективный иммунитет к штамму "дельта", в том числе за счет переболевших в скрытой форме. И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости. А дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент населения у нас уже имеет иммунитет к штамму "дельта", - сказал он.

По словам Жемчугова, текущая эпидемическая обстановка в России связана с тем, что сейчас ковидом болеют те, кто давно перенес заболевание и теперь оказался уязвим для штамма "дельта". "Все вакцины, которые сейчас применяются, сделаны на основе уханьского штамма - первого. А сейчас доминирует штамм "дельта", который значительно отличается от первого в результате мутаций. В результате действие вакцин снизилось на 30-40%, однако они все равно работают. С учетом этого, а также с пробуксовкой из-за того, что вакцинированные и переболевшие давно сейчас могут снова болеть в легкой форме, у нас складывается такая эпидобстановка", - пояснил он.

В целом SARS-CoV-2 может со временем исчезнуть из жизни людей, подобно тому как исчезли его предшественники - возбудители атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома, отмечает врач. Для этого необходимо, чтобы большинство населения вакцинировалось, новых мутаций вируса не возникало, а вакцины действовали как минимум на нынешнем уровне. "Куда деваться вирусу? Первый вариант - он уйдет в природу на животных, будет новая природно-очаговая инфекция. Однако вирус может из природы опять вернуться к человеку, когда уровень коллективного иммунитета упадет. Как часто это будет происходить - трудно сказать. Второй вариант - вирус вообще исчезнет, как когда-то было с возбудителем атипичной пневмонии в 2001 году и в 2009 с MERS. Они исчезли, никто их найти не может. И третий вариант - он останется среди людей, но будет течь волнами, как грипп. Будет мутировать и станет еще одной сезонной инфекцией", - рассказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 250,4 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 873 655 случаев заражения, выздоровели 7 619 596 человек, умерли 249 215. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.