Более трети опрошенных россиян считают, что масочный режим и QR-коды останутся навсегда

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более трети участвовавших в опросе россиян высказали точку зрения, что масочный режим, QR-коды, а также ковид-паспорта останутся навсегда. При этом большинство (62% респондентов) уверены, что проходить повторную вакцинацию придется всю жизнь, показал проведенный банком "Открытие" опрос, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Как показал опрос, россияне полагают, что многие пандемические ограничения останутся навсегда. Отвечая на открытый вопрос, где можно было давать больше одного варианта ответа, 62% заявили, что вакцинироваться и ревакцинироваться придется на постоянной основе. Еще 36% считают, что навсегда останется масочный режим, а 34% прогнозируют появление постоянных ковид-паспортов и QR-кодов. 29% полагают, что останется необходимость сдавать тесты на коронавирус при авиаперелетах, еще 16% прогнозируют, что в офисах всегда будут измерять температуру сотрудников.

При этом 45% опрошенных заявили, что пандемия в целом не изменила их образ жизни. Вместе с тем 23% отметили, что стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн. Каждый пятый (21%) начал меньше пользоваться общественным транспортом, а 17% респондентов теперь чаще пользуются дистанционными финансовыми услугами и перестали ходить в офисы банков. 14% начали откладывать деньги на черный день. Еще 12% заявили, что боятся путешествовать, а 10% признались, что стали сильнее бояться заболеть и меньше доверяют врачам.

Влияние на финансовое положение и сроки окончания пандемии

Половина опрошенных (52%) заявили, что их финансовое положение в пандемию ухудшилось. При этом 42% сообщили, что распространение коронавируса никак не повлияло на их финансы. Еще 6% заявили об улучшении своего финансового положения, из них 1% - о значительном улучшении, и 5% - о незначительном.

Вместе с тем каждый пятый (21%) надеется на окончание пандемии через три-пять лет. Еще 5% полагают, что это случится через 5-10 лет. А 13% считают, что коронавирус уйдет уже в 2022 году. 25% респондентов склонны считать, что вирус останется навсегда, "поэтому можно жить обычной жизнью, сокращая ограничения". При этом 35% опрошенных затруднились сказать, когда закончится пандемия.

40% респондентов заявили, что намерены уделять больше внимания своему здоровью и после победы над коронавирусом. Еще 26% хотели бы по окончании пандемии сохранить возможность работать удаленно, а также заказывать еду и другие товары онлайн. При этом 37% заявили, что вернулись бы к своему допандемийному образу жизни. Выше всего доля таких граждан в Южном федеральном округе (46%) и на Дальнем Востоке (44%), ниже всего - на Урале (29%) и в Сибири (31%).

Опрос был проведен банком "Открытие" с 25 октября по 2 ноября по репрезентативной выборке среди 1 015 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с численностью населения более 100 тыс. человек.