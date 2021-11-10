Гидрометцентр сообщил, что москвичам не стоит ожидать снежный покров в ближайшее время

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Снежный покров не сформируется в Москве в течение этой недели, несмотря на прогнозируемые осадки, так как их будет выпадать мало, среднесуточная температура будет положительной. Об этом рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Накопление снега будет происходить, когда среднесуточная температура будет отрицательной, будет много осадков. Пока что таких условий нет. Где-то припорошит газон, за городом где-то в полях что-то соберется чисто символически", - сказала она.

По словам Макаровой, существует вероятность, что в воскресенье и понедельник начнется формирование временного снежного покрова в Подмосковье. Однако это вероятность, а не прогноз. "В воскресенье и понедельник будет похолодание, есть вероятность, что по области полежит подольше", - отметила она.

Метеоролог сообщила, что в среднем снежный покров в Москве формируется в конце ноября.