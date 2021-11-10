По закрытой из-за циклона дороге от Хабаровска до Бикина пустили автобусы

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Движение автобусов разрешили по закрытой ранее из-за непогоды дороге от Хабаровска до города Бикина. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Хабаровский край находится под действием циклона, сместившегося на территорию Дальнего Востока с севера Корейского полуострова. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также сильный ветер отмечаются в ряде районов Хабаровского края. Хабаровск 9 ноября сковало льдом из-за прошедшего так называемого охлажденного дождя. Здания, автомобили, дороги, тротуары покрылись льдом, обстановка на улицах осложнилась. Отмечались перебои в работе общественного транспорта. Были задержаны несколько рейсов в хабаровском аэропорту, закрыт для автобусов ряд дорог.

"С 09:00 (02:00 мск) 10 ноября 2021 года снято ограничение для автобусов на участке федеральной автодороги Хабаровск - Бикин", - говорится в сообщении. При этом из-за гололеда закрыли для автобусов региональную дорогу поселок Солнечный - Комсомольск-на-Амуре с подъездом к поселку Горный.

По информации Гидрометцентра Дальнего Востока, 10 ноября опасные и неблагоприятные метеорологические явления сохранятся на большей части территории края. Ожидаются осадки различной интенсивности в виде дождя, мокрого снега и снега, ветер усилится до 17-23 м/с. 11 ноября на севере региона, в частности в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах, также ожидают мокрый снег и снег, ветер на Охотском побережье усилится до 18-23 м/с.