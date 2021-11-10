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Церковный суд в ЕАО лишил сана священника, осужденного за растление малолетних

Решение церковного суда будет направлено на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

ТАСС, 10 ноября. Церковный суд Биробиджанской епархии лишил сана священника, осужденного за растление несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте епархии.

"Епархиальный церковный суд, руководствуясь сводом канонических правил, принимая во внимание признание запрещенным в служении иеромонахом Спиридоном (Абрамовым) своей вины в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, нарушении им монашеских обетов и священнической присяги, постановил признать, что его греховные деяния подпадают, в частности, под действие канонических правил. <…> На этом основании запрещенный в служении иеромонах признан подлежащим извержению из священного сана", - говорится в сообщении.

Решение церковного суда будет направлено на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

В понедельник суд приговорил двух мужчин из Еврейской автономной области к длительным срокам в колонии строгого режима за растление несовершеннолетних, по информации местных СМИ, одним из фигурантов дела является священник из села Амурзет. Он получил наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима, его помощник - 12 лет колонии. Следствие установило, что подсудимые совершали насильственные действия сексуального характера с мальчиками, в том числе в составе группы лиц по предварительному сговору. Фигуранты частично признали вину.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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