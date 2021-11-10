В Иркутской области в 2021 году убрали вдвое больше нелегальных свалок, чем годом ранее

ИРКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Несанкционированные свалки на площади 32,3 га были ликвидированы в Иркутской области в 2021 году, что почти вдвое больше, чем в 2020-м. В том числе были убраны 22 свалки общей площадью 4,22 га на Байкальской природной территории, сообщила в среду ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

"В 2020 году на территории Иркутской области было ликвидировано 17 свалок на площади 17,8 га. В 2021 году ликвидировано 36 свалок на площади 32,3 га, из них ликвидировано 22 свалки на территории четырех муниципальных образований на Байкальской природной территории на площади 4,22 га, в том числе три свалки ликвидировано на территории трех муниципальных образований, входящих в Центральную экологическую зону, на площади 0,3 га", - сообщила собеседница агентства.

В Иркутской области остаются 602 несанкционированные свалки на площади 1679 га, 340 из них находятся на Байкальской природной территории и занимают площадь 1 246 га, а 14 общей площадью 36 га - в Центральной экологической зоне, то есть непосредственно на берегах Байкала.

По словам Трофимовой, эти свалки формировались десятилетиями. Она также отметила, что несанкционированных свалок на Байкале стало образовываться меньше.

В октябре пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщала, что в 2022 году необходимо инвентаризировать свалки на Байкальской природной территории, после чего начнется их ликвидация. Сейчас ликвидацией свалок в Иркутской области, в том числе на Байкале, занимаются муниципалитеты и экоактивисты.