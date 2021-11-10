Электростанции, котельные и сети четырех регионов Дальнего Востока полностью готовы к зиме

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в Группу Русгидро) получила паспорт готовности Минэнерго к работе в отопительный сезон, сообщила пресс-служба компании.

"Документ подтверждает, что все электростанции генерирующей компании, расположенные в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и южной части Якутии, готовы к надежной и безопасной работе в условиях низких температур наружного воздуха и прохождению максимума потребления электрической и тепловой энергии", - говорится в распространенном релизе.

Со ссылкой на и. о. первого заместителя генерального директора - главного инженера ДГК Валентина Тениховского сообщается, что электростанции, котельные и тепловые сети компании вошли в отопительный сезон 2021-2022 годов подготовленными, энергетики выполнили все ключевые пункты ремонтной и инвестиционной программ. По годовой программе ремонта и реконструкции оборудования на работы по подготовке оборудования к отопительному сезону было направлено порядка 6,5 млрд рублей. В соответствии с инвестиционной программой 5,2 млрд рублей вложили в реконструкцию основного оборудования своих электростанций и тепловых сетей, а также в строительство новых и расширение действующих объектов. Масштабная работа была проведена этим летом по ремонту и перекладке трубопроводов магистральных тепловых сетей, общей сложностью было заменено порядка 24 км теплотрасс, создан необходимый нормативный запас топлива - это 2,3 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута.

АО "Дальневосточная генерирующая компания" - крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В компании работают около 10 тысяч человек. В ее состав входят 16 электростанций и 8 крупных котельных в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия.