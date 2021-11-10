Первый российский дрон-спасатель прошел испытания в условиях Арктики

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первый российский дрон-спасатель Seadrone ME испытали в условиях Арктики в Карском море. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика "Съемка с воздуха".

"Согласно полетной программе, беспилотник совершил серию вылетов: с взлетами и посадками в полуавтоматическом и автоматических режимах на водную поверхность, посадкой на воду при спасении человека на воде (для учений использовался манекен, оснащенный поисковым маяком). Были отработаны сброс спасательного жилета и спасательного круга утопающему, полеты с громкоговорителем и прожектором. Осуществлялось взятие проб воды с помощью батометра", - рассказали в пресс-службе.

Испытания проводились совместно с ООО "Газпром недра", который осуществляет в буровой сезон строительство двух скважин в акватории Карского моря.

Как пояснили в компании, целью испытаний дрона Seadrone ME являлась проверка его работоспособности в условиях воздействия агрессивных факторов внешней среды, таких как: скорость ветра не более 8 м/c с порывами до 15 м/c, температура воздуха от минус 5 до 0 градусов, влажность от 80% до 100%, высота волны в среднем от 1 до 2 м.

Авиабеспилотник Seadrone ME пригоден для работы в условиях северных широт, что делает возможным его промышленную эксплуатацию в Арктике, в том числе в условиях открытого моря и соляного тумана.