Сингапур призвал продолжать международное сотрудничество на случай новых пандемий

СИНГАПУР, 10 ноября. /ТАСС/. Сингапур призвал продолжать международное сотрудничество в повышении надежности цепочек поставок и в подготовке протоколов безопасных поездок, готовясь к новым пандемиям различных заболеваний. С таким заявлением выступил министр в канцелярии премьер-министра Малики Осман на прошедшей в режиме видеоконференции министерской встрече экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Текст его выступления опубликовал в среду МИД республики.

"Международное сотрудничество остается ключевым фактором в обеспечении готовности к пандемии, предотвращении и ответных мерах, а также в обеспечении надежности цепочек поставок", - отметил министр, призвав "готовиться уже сейчас к новой пандемии". "Поэтому работа, проделанная АТЭС для повышения надежности цепочек поставок и разработки протоколов поездок, должна продолжаться", - указал Малики.

Министр подчеркнул важность цифровизации, "которая не ограничивается разработкой новых технологий и оборудования, позволяя качественно улучшить жизнь людей за счет новых возможностей". "Мы должны стремиться к сокращению разрыва между развитыми и развивающимся [в цифровом плане] экономиками", - добавил Малики.