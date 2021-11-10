Эксперт: подъем заболеваемости COVID-19 в России может продлиться до конца зимы

"На мой взгляд, пик заболеваемости еще не пройден, в ближайшее время будет наблюдаться рост. Если смотреть по предыдущему году, как раз на зимний период приходился тоже подъем заболеваемости. Где-то с ноября по январь. Исходя из этого, есть шанс, что в этот раз мы увидим то же самое. До конца зимы ждать спада заболеваемости не приходится. Точно, конечно, спрогнозировать нельзя, но тенденция, которую мы видим сейчас, говорит именно об этом", - сказал он.

По словам врача, для снижения риска заразиться сейчас необходимо пройти вакцинацию, посетить специалистов по поводу имеющихся хронических заболеваний и вести здоровый образ жизни. "Самое важное сейчас - это пройти вакцинацию от ковида тем, кто еще этого не сделал. И ревакцинироваться тем, у кого с момента прививки уже прошло полгода. Также важно вакцинироваться от гриппа и от пневмококка, если уже подошел срок. В основном тяжело болеют люди, которые имеют хронические заболевания, поэтому, конечно, нужно постараться сейчас привести эти заболевания в более компенсированное состояние во взаимодействии с врачами. И, конечно, вести здоровый образ жизни", - подчеркнул он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 250,4 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 873 655 случаев заражения, выздоровели 7 619 596 человек, умерли 249 215. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.