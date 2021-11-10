Исследование: по мнению 41% россиян, ИИ станет неотъемлемой частью повседневной жизни

"Пользователи также поделились прогнозами насчет развития искусственного интеллекта. Большинство (41%) уверены, что он станет неотъемлемой частью повседневной жизни и поможет людям с рутинными делами. Почти треть (30%) считают, что он полностью заменит людей в некоторых профессиях, но при этом и создаст новые направления деятельности. Почти четверть (23%) прогнозируют, что ИИ в любом случае всегда будет под контролем человека, 6% не думают, что он станет чем-то большим, чем частью интернет-сервисов", - говорится в исследовании.

Согласно данным компании, 58% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет доверяют ИИ, в то время как в возрастной группе 31-45 лет этот показатель составляет 31%, а у людей старше 45 лет - 25%.

Кроме того, 26% опрошенных от 18 до 30 лет уже обучаются профессии, связанной с ИИ, 24% планируют в дальнейшем получить такое образование, 20% его уже имеют и работают по специальности. Для респондентов в возрасте от 31 до 45 лет эти показатели соответственно равны 35%, 27% и 7%, для людей старше 45 лет они составляют 25%, 15%, 5% соответственно. В то время как 30% в группе 18-30 лет, 31% от 31 до 45 лет и 55% в группе от 45 лет и старше допускают присутствие искусственного интеллекта только в повседневной жизни.

Участники опроса выразили мнение, что наибольшую пользу искусственный интеллект приносит в сфере новых технологий (27% в возрасте 18-30 лет, 33% - 31-45 лет, 43% - 45 лет и старше), медицине (23% - 18-30 лет, 29% - 31-45 лет, 24% - 45+ лет), науке (по 18% - у 18-30 лет и 31-45 лет, 16% - 45+ лет) и охране правопорядка (15% - 18-30 лет, 11% - 31-45 лет, 10% - 45+ лет).

Уточняется, что все возрастные группы допускают помощь искусственного интеллекта в быту. 25% респондентов доверили бы ИИ заботу о здоровье, 20% - работу с документами, 15% - контроль бюджета, 13% - прохождение интернет-опросов, 10% обратились бы за помощью с выбором надежных товаров, 8% дали бы ИИ полномочия составлять еженедельно список продуктов и заказывать их, 5% - подбирать варианты отпуска, еще 4% - отвечать на письма и сообщения.

Об исследовании

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 3 по 9 ноября 2021 года среди более 2 млн пользователей, из них 65% мужчин и 35% женщин.