Исследование: почти половина россиян боятся оформлять больничный даже в пандемию

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Почти половина россиян (48%) боятся оформлять больничный даже в пандемию из-за страха потерять доходы, еще 18% переживают о проблемах с руководством и по этой причине не оформляют листок нетрудоспособности. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Боятся оформлять больничный даже в пандемию 48% жителей России из-за страха потерять доходы. Среди других причин, по которым не оформляют больничный, 18% указали, что переживают о проблемах с руководством, еще 8% боятся потерять работу", - говорится в тексте исследования.

Кроме того, 10% сообщили о нежелании стоять в очередях в поликлинике и боязни подхватить инфекцию, 7% заявили, что работа удаленная, поэтому в больничном нет смысла, еще 7% отметили, что у них на работе оплата больничного не предусмотрена.

Согласно результатам исследования, женщины в период пандемии брали больничный чаще мужчин - доля ответов "да, всегда" и "иногда" среди них составила 65%. Кроме того, 52% опрошенных россиянок продолжали работать из дома при заболевании, аналогично поступали лишь 40% респондентов-мужчин.

Отмечается, что часто берут больничный работники организаций с численностью сотрудников свыше 100 человек (76%). Сотрудники организаций численностью от 40 до 100 человек стараются редко уходить на больничный - около 30% дали положительный ответ. Чаще других оформляют больничные листы специалисты в сферах образования, автобизнеса, реже - в компаниях общественного питания.

На вопрос, контролируют ли в вашей организации состояние здоровья сотрудников, 20% респондентов ответили - "чаще нет", 36% людей указали, что только при явных признаках недугов: температура, насморк, кашель. Порядка 20% работодателей в России, по мнению опрошенных, стали следить за здоровьем работников только в период пандемии. Около 9% респондентов заявили, что их коллеги обычно сами требуют от заболевшего сотрудника, чтобы тот лечился дома и не выходил на работу до выздоровления.

Об исследовании

Исследование проводилось с 1 по 5 ноября текущего года во всех регионах РФ. В нем приняли участие 1 877 человек.