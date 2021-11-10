Гинцбург: итоги клинических испытаний вакцины от COVID-19 среди детей направили в Минздрав

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Результаты клинических испытаний вакцины "Спутник V", проведенных среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, направлены в Минздрав РФ. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете" , опубликованном в среду.

"В Минздраве находятся результаты наших клинических испытаний вакцины, которые мы провели на детях от 12 до 17 лет. Это та же самая вакцина "Спутник V", но разведенная в пять раз. Препарат показал прекрасные результаты по своей эффективности и по полной безопасности. Эффективность даже, то есть количество образующихся антител, которые у подростков вырабатываются в результате такой вакцинации, многократно превышает количество антител, которые образуются у взрослых в результате вакцинации полным "Спутником", - сообщил Гинцбург.

Он также рассказал, что его внучка уже прошла вакцинацию. "Она вакцинировалась в 14 лет. Сразу же после дедушки", - отметил Гинцбург.

Клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет стартовали в Москве 5 июня. Как пояснял ранее Гинцбург, концентрация вакцины от коронавируса "Спутник V" снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста.