Суд обязал обеспечить углем котельные в 11 сельских поселениях Омской области

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Омский суд по иску прокуратуры обязал теплоснабжающую организацию "Коммунальник", которая обслуживает соцобъекты в 11 поселениях Кормиловского района Омской области, обеспечить нормативный запас угля на случай сильных морозов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокурором в Кормиловский районный суд направлено исковое заявление к муниципальному предприятию об обеспечении и поддержании нормативного запаса топлива на указанных объектах теплоснабжения. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле", - говорится в сообщении.

Прокуратура в ходе проверки установила, что муниципальное предприятие "Коммунальник" не обеспечило на своих котельных нормативный запас угля. Как отметили ТАСС в пресс-службе, в случае сильных морозов, которые в Сибири могут достигать минус 40 градусов, и нарушения поставок топлива это грозит наступлением чрезвычайной ситуации.

В Кормиловском районе проживают более 24 тыс. человек, из которых почти 10 тыс. - жители райцентра поселка Кормиловка. В Омской области климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов.