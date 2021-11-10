Крупнейший в Японии оператор связи извинился за сбой в работе, продолжавшийся 30 часов

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Руководство крупнейшего в Японии оператора мобильной связи NTT Docomo принесло в среду публичные извинения за произошедший в прошлом месяце масштабный сбой в работе обслуживаемых компанией смартфонов и других гаджетов. В ходе передававшейся онлайн пресс-конференции исполнительный директор корпорации Хироси Кобаяси сообщил, в частности, что восемь высших чинов NTT Docomo вернут в связи с этим часть своего денежного вознаграждения.

Как уведомила компания, 14-15 октября от продолжавшегося почти 30 часов сбоя пострадали около 12,9 млн пользователей. NTT Docomo признала также свою ответственность за то, что доложила об устранении неполадок, когда проблемы со связью еще отмечались по всей стране.

По словам представителя компании, сбой был связан с проблемами при переключении серверов, обеспечивающих работу платежных терминалов в такси и сетей торговых автоматов. NTT Docomo обслуживает примерно 80 млн различных гаджетов.