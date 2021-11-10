WSJ: Facebook до 2018 года не препятствовал публикации неоригинальных материалов

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Американская компания Facebook, переименованная недавно в Meta, по меньшей мере до 2018 года не препятствовала публикации сообществами одноименной социальной сети неоригинальных и заведомо украденных материалов. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Издание сообщает, что в 2018 году специалисты Facebook составили доклад, посвященный публикации в соцсети неоригинального контента. В документе подчеркивалось, что наиболее действенным способом продвижения новых и малоизвестных страниц в Facebook являлось на тот момент распространение популярных материалов, впервые опубликованных в других, более успешных сообществах.

По состоянию на 2018 год порядка 40% пользовательской активности в Facebook было зафиксировано на страницах сообществ, ворующих или перерабатывающих чужие публикации, указывалось в докладе. При этом эксперты из числа сотрудников Facebook отмечали, что ее руководство не препятствовало подобной практике, опасаясь возможных судебных исков со стороны авторов материалов, фигурантом которых наряду с недобросовестными пользователями могла стать сама компания.

Представитель соцсети в ответ на запрос издания подчеркнул, что приведенные в докладе данные устарели. По его словам, эти материалы "не отражают того, какие меры были приняты в компании с тех пор". The Wall Street Journal подчеркивает, что в мае текущего года Facebook впервые отчиталась о результатах борьбы с распространением на ее платформах вторичного контента. При этом источники газеты из числа сотрудников Facebook отмечают, что применяемых компанией мер недостаточно для того, чтобы положить конец этой практике.

Проблемы Facebook

Facebook в последние недели переживала непростое время. В сентябре The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, которые бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген передала журналисту газеты. В них шла речь, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). Для привлечения внимания продвигался или не отфильтровывался радикальный и даже экстремистский контент.

25 октября с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий. Источником вновь стали полученные журналистами внутренние документы. Как выяснилось, компания практически никак не фильтровала контент за пределами США, что вело к использованию ее соцсетей для разжигания ненависти и ксенофобских настроений, например в Эфиопии и Индии. Внутри США мониторинг тоже был значительно ослаблен после выборов президента в 2020 году.

Основатель корпорации Марк Цукерберг утверждает, что все обвинения в ее адрес - клевета. Компании действительно порой приходилось принимать непростые решения в отношении контента, признал Цукерберг, однако она никогда не ставила выгоду выше здоровья пользователей.